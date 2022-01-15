В воздухе Красноярска содержание оксида азота превышено в 4,9 раз Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты Роспотребнадзора проверили воздух в Красноярске в период НМУ. В ведомстве заявили, что содержание оксида азота в пробах превышено почти в 5 раз.

Всего 15 января эксперты проверили 7 проб воздуха. Превышение вредных примесей зафиксировано в четырех из них. По оксиду азота – в 4,9 раз, по диоксиду азота в 1,9 раз, по взвешенным частицам РМ-10 в 1,6 раз, по взвешенным частицам РМ2.5 – в 2,9 раз.

Оксид азота – ядовитый бесцветных газ, имеющий токсичное влияние на слизистую и органы дыхания. Как и диоксид азота выделяется при сгорании топлива.