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Общество14 января 2022 5:41

В Красноярске введут режим «черного неба» до 17 января

НМУ будут объявлены в 15 часов дня 14 января
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вновь вводится режим «черного неба». Как сообщили в Роспотребнадзоре, НМУ будет действовать с 15 часов 14 января до 15 часов 17 января.

- С целью контроля качества атмосферного воздуха Управлением Роспотребнадзора в период НМУ усилен мониторинг за уровнем загрязнения воздуха на территории жилой застройки Красноярска, - поясняют в ведомстве.

Красноярцев просят меньше проводить времени на улице, дабы избежать ухудшения состояния здоровья из-за попадания вредных химических веществ.