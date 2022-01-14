В Красноярске введут режим «черного неба» до 17 января

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вновь вводится режим «черного неба». Как сообщили в Роспотребнадзоре, НМУ будет действовать с 15 часов 14 января до 15 часов 17 января.

- С целью контроля качества атмосферного воздуха Управлением Роспотребнадзора в период НМУ усилен мониторинг за уровнем загрязнения воздуха на территории жилой застройки Красноярска, - поясняют в ведомстве.

Красноярцев просят меньше проводить времени на улице, дабы избежать ухудшения состояния здоровья из-за попадания вредных химических веществ.