Минирование школ и торговых центров в Красноярске оказалось ложным Фото: Мария ЛЕНЦ

Антитеррористическая комиссия при правительстве Красноярского края прокомментировала массовую эвакуацию детей и взрослых из школ и торговых центров, которая прошла сегодня, 13 января, в краевом центре. Сообщения о минировании оказались ложными. Напомним, что сначала поступила информация о том, что перед началом рабочего дня всех сотрудников крупных торговых комплексов просят покинуть помещение и выйти на улицу. К обеду пришлось отменить занятия и в школах.

По информации антитеррористической комиссии, ложные анонимные сообщения об угрозах терроризма поступили по электронной почте на адреса учреждений, организаций и ведомств. Причастные к этому лица пока не установлены. Но полиция занимается этим. А горожан просят не поддаваться панике и выполнять требования силовиков и спасателей и не забывать о безопасности, быть бдительными.