В Красноярске вновь сообщают о минировании школ и детских садов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске сегодня, 24 декабря, вновь сообщают о минировании социальных учреждений. Школьники звонят родителям, родители – в полицию или ищут ответы в соцсетях и мессенджерах. Есть информация о том, что эвакуировали учеников гимназии № 7, школы № 143. «Мы на правом берегу, нам сказали не приходить в школу» - сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск подписчики.

На 10:10 утра уже сообщили об эвакуации пяти школ. Детей, понятное дело, выводят из здания – такова инструкция по безопасности. Здания необходимо проверить, даже если изначально понятно, что это ложное минирование. Подобные случаи в Красноярске были не раз: лже-минеры уже не звонят, они рассылают письма по электронной почте пачками: в больницы, суды, аэропорты и вокзалы… Но чаще всего под удар попадают именно школы.

Согласитесь, какой цинизм у «шутников» - на календаре декабрь, мороз, температура -25, и при этом детей выводят из теплого здания на улицу. И ведь не на пять минут, порой на проверку уходит полчаса-час. Если родители смогут – сразу забирают своих ребятишек домой. А ведь многие на работе и не могут взять и сорваться с работы.

Добавим, что заведомо ложное сообщение о теракте – это статья 207 УК РФ, а это, цитируем УК, «наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет».