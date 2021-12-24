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Экономика24 декабря 2021 18:20

Цены на проезд в Красноярских маршрутках могут поднять до 37 рублей

Перевозчики объяснили это работой в минус из-за высоких цен на дизельное топливо
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Цен на проезд в Красноярских маршрутках могут поднять до 37 рублей

Цен на проезд в Красноярских маршрутках могут поднять до 37 рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские перевозчики намерены существенно поднять цены на проезд в ближайшее время. В противном случае, некоторые маршруты могут исчезнуть.

Обсуждение вопроса с властями намечено на начало следующего года. Перевозчики хотят согласовать тариф в 37 рублей. Только так, по их словам, реально отбивать стоимость топлива.

В департамента транспорта города прогнозов по переговорам пока не озвучивают. Там лишь заверили, что ни один из маршрутов в городе не исчезнет.