В Красноярске в ковидном госпитале произошел пожар

В ковидном госпитале при 20-й больнице в Красноярске произошел пожар Фото: Мария ЛЕНЦ

29 декабря в Красноярске в ковидном госпитале при больнице №20 произошел пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

В ведомстве сообщают, что возгорание произошло в терапевтическом корпусе в 14:34 часа на Инструментальной, 12, стр. 28. Оказалось, что горел личные вещи в палате на четвертом этаже здания. Прибывшие пожарные ликвидировали огонь в 19:51 час. Эвакуировано 112 человек, пострадали пятеро. На место пожара выезжали 89 человек и 25 единицы техники.

Добавим, что 19 декабря 2021 года в 20-й больнице также было возгорание. Тогда обошлось без пострадавших, было эвакуировано 264 человека. Пострадавших не было.

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