В Красноярске на Абаканской протоке школьник провалился в воду. Стоп-кадр видео

В соцсетях появилось видео, где четверо школьников гуляют по льдине. Вдруг один из них подходит слишком близко к краю, лед трещит и мальчишка оказывается в воде. Там неглубоко, по пояс. Но страшно. Мальчишка пытается выбраться, не получается, но товарищ ему помогает. После все четверо уходят. Ролик был снят из окна или балкона дома, находящегося рядом, а произошло это на Абаканской протоке, возле Ярыгинской набережной.

Происшествие вызвало немало упреков в адрес родителей: почему они не беседуют с детьми, почему не рассказывают, насколько опасно ходить по льду. Были и такие комментаторы, к счастью, их немного, которые считают, что это нормальное явление и пойдет на пользу подросткам. Спасатели настоятельно просят взрослых: оберегайте своих детей, расскажите им о реальной опасности. Впереди весна, значит, таких случаев может быть больше. Детей на лед как магнитом тянет.

И не только детей. В марте 2019 года, например, два подростка спасли женщину, которая провалилась под лед на протоке между островом Посадный и левобережной набережной. Тогда все могло бы закончиться трагедией, не подоспей помощь вовремя.