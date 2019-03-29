«Протянул палку, а там – голова»: в Красноярске два подростка спасли провалившуюся под лед женщину

В Красноярске два подростка спасли провалившуюся под лед женщину. Произошло это на протоке между островом Посадный и левобережной набережной. Случайной очевидицей произошедшего стала Анна Кравченко, которая в этот вечер вышла прогуляться по набережной

- На льду в районе протоки острова Посадный было много людей, но большая их часть держалась около берега, - рассказывает красноярка. – Но потом я обратила внимание на девушку в яркой куртке, она деловито направлялась к тому месту, где протока не замерзает. Прямо под берегом Посадного. Там достаточно быстрое течение и лед, даже если появляется, не выдержит даже жирную енисейскую утку.

В руках девушка держала палку, затем остановилась и передала ее своему товарищу. Парень приблизился к краю льдины и протянул палку к воде, а там... голова человека. Потом показалась рука, уцепилась за палку. Так пареньку удалось вытащить на лед женщину. Видимо, гуляла, провалилась. Глубина там, видимо, небольшая, но выбраться сама из воды женщина не смогла. Спасибо отзывчивым людям – помогли любительнице экстрима.

- Но самое интересное знаете что? Те же самые подростки, которые только что достали женщину из ледяной воды, тут же вышли на лед и начали фотографироваться, - говорит Анна Кравченко.

Между тем еще две недели назад Главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Красноярска предупреждало об опасности выхода на весенний лед. Видимо, кто-то считает себя непотопляемым или бессмертным, раз продолжают охотиться за острыми ощущениями.