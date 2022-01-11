В Красноярском крае сняли с реализации 32 бутылки подозрительного пива Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае, а именно в одном из магазинов города Кодинска, сняли с реализации алкогольную продукцию без сертификатов качества. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Владелец торговой точки ничем не мог подтвердить качество двух сортов пива - «Жигулёвское 1978» и «Мотор». Подозрительный какой-то товар: документов нет, отследить, где его производили, нельзя. По регламенту это нарушение правил торговли. Итого 5 партий пива, это 32 бутылки, конфискованы и будут уничтожены. А предпринимателю выписали штраф в размере 20 тысяч рублей.

Специалисты напоминают, что употребление алкогольной продукции, изготовленной непонятно где и неизвестно из какого сырья, может обернуться последствиями. Красноярцы еще помнят историю 2015 года, когда в городе прошла волна отравлений суррогатным виски – тогда погибли 11 человек.