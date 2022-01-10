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Общество10 января 2022 7:09

В Красноярске устранили антирекордные 388 засоров канализации за новогодние праздники

Более суток 3 бригады откачивали сточные воды с проезжей части и восстанавливали КНС
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Администрация Красноярска

Фото: Администрация Красноярска

Красноярцы установили новый антирекорд – в новогодние праздники аварийные бригады водоканал выезжали на ликвидацию мусорных пробок 388 раз. Как рассказали в СГК, в 2021 году количество засоров было немногим меньше – 332.

Отметим, что самая сложная ситуация наблюдалась в микрорайоне Слобода Весны. Насосы, предназначенные для перекачки сточной воды, забивались 4 раза твердыми бытовыми отходами. Аварийные бригады больше суток восстанавливали работу насосов, очищали от засоров трубы и откачивали воду с проезжей части на 78 Добровольческой бригады.

Напомним, что жители красноярского микрорайона Слобода Весны спустили в унитазы около 300 килограммов мусора и забили канализацию, из-за чего произошел потоп на 78-й Добровольческой бригады, 23. В итоге насосы канализационно-насосной станции были забиты влажными салфетками и тряпками.