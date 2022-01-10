Красноярцы спустили 300 кг мусора в канализацию и устроили потоп на 78-й Добровольческой бригады

Фото: администрация Красноярска
Жители красноярского микрорайона Слобода Весны спустили в унитазы около 300 килограммов мусора и забили канализацию, из-за чего произошел потоп на 78-й Добровольческой бригады, 23. Как сообщили в СГК, сточная вода оказалась на проезжей части.
В итоге насосы канализационно-насосной станции были забиты влажными салфетками и тряпками. Устраняли потоп из-за мусора и восстанавливали работу станции сразу 3 аварийных бригады красноярского водоканала. Одна ремонтировала насосное оборудования, вторая чистила от мусора КНС, а третья откачивала стоки, которые продолжали поступать в систему водоотведения, поскольку воду в домах не отключали.
Также после новогодних праздников канализация забилась и Абытаевской. Коммунальщики поделились фото «чудищ», которые обнаружили во время устранения засоров.
Фото: администрация Красноярска
Напоминаем, что запрещено смывать в унитаз:
• остатки еды
• жиры и масла
• средства личной гигиены
• наполнители кошачьих туалетов
• влажные салфетки
• полотенца и прочие текстильные изделия домашнего обихода.