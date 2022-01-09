В Якутске поймали гигантскую собаку: пса прозвали королем бродяг

В Якутске поймали гигантскую бродячую собаку: пса прозвали королем бродяг. Фото: стоп-кадр видео

В Якутске ответственная за отлов бродячих собак компания сумела схватить пса-гиганта, который держал в страхе всю округу. Огромных размеров кобеля местные окрестили королем бродячих собак. При транспортировке собака умудрилась сожрать тент на прицепе машины. Все это попало на видео и не сложно представить, что может агрессивный пес сотворить с человеком в случае неожиданной встречи.

Отметим, что проблема бродячих собак в Якутии стоит очень остро. В СМИ постоянно попадают ужасающие истории об очередном нападении стай на местных жителей. Не щадят голодные и озлобленные псы никого: ни взрослых, ни детей.

Напомним, в Якутске после гибели женщины от клыков собак-людоедов власти города объявили режим ЧС с Автодорожном округе, где произошла трагедия, и режим повышенной готовности во всем городе. Глава города пообещал отловить стаю бродячих животных, напавших на 54-летнюю женщину. Был создан оперативный штаб, собраны люди, которые проинструктированы, где искать бродячих собак, как проводить отлов.