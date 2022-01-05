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Происшествия5 января 2022 5:26

В Красноярском крае Енисей подтопил 13 жилых участков в посёлке Стрелка

Шестеро местных жителей, четверо из которых дети, эвакуированы и находятся в пункте временного размещения
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

Уровень воды в реке Енисей возле поселка Стрелка начал снижаться. По данным правительства Красноярского края, в 2 часа ночи 5 января вода достигла отметки 841 см, а к утру снизилась до 808 см. Подтоплены 13 приусадебных участков, на двух из них подтоплены надворные постройки.

Фото: МЧС

Фото: МЧС

В пункте временного размещения сейчас находится шесть человек, четверо из них – дети. На месте ЧП работают 26 человек, 8 единиц техники, организовано регулярное оповещение населения.

Напомним, что 4 января, при формировании кромки льда произошел подъем уровня воды в реке Енисей на 93 см в районе поселка Стрелка города Лесосибирска. В поселок из Енисейска и Лесосибирска прибыли спасатели краевого госучреждения «Спасатель».