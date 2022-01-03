В Норильске таксист высадил пассажирку на 40-градусный мороз Фото: ИВАНОВА Диана

В Норильске таксист высадил пассажирку после того, как она отказалась доплачивать ему за проезд сверх назначенного агрегатором тарифа, сообщает в «Инстаграме» norilsk.today. Женщина рассказывает, что заказала перевозчика через приложение, ей нужно было доехать из центрального Норильска в Талнах (между ними 25 километров). Стоимость услуги указывается сразу.

Когда машина приехала, водитель был не один, а вместе с подругой. А как только отъехали от дома, мужчина тут же потребовал доплатить ему сверх тарифа. Получив отказ, отменил поездку. «Высадил в 40 мороз и уехал. Ночью… ближайшие магазины закрыты, подъезды все на домофоне» - сообщила норильчанка. В комментариях, кстати, ей посоветовали жаловаться в приложении, тогда ей вернут деньги за несостоявшуюся поездку.

К сожалению, подобные случаи стали повторяться. Так, 26 декабря в Красноярске мужчина вызвал машину этого же перевозчика, а тот, едва отъехали, стал требовать доплатить ему 100 рублей и также оставил пассажира посреди дороги.