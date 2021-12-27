В Красноярске водитель такси потребовал у пассажира доплатить ему 100 рублей сверх назначенной цены Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске таксис потребовал у своего пассажира доплатить ему сверху 100 рублей, а затем высадил, не довезя до места. Этот ролик появился в паблике «ЧП-Красноярск» накануне днем, 26 декабря, и уже к утру собрал почти 64 тысячи просмотров и почти 650 комментариев. Это мы говорим про «ВКонтакте», не меньшие результаты и в других соцсетях и месседжерах. Потому что случай на самом деле неординарный.

Пассажир вызвал такси через приложение. В пути водитель сразу же завел разговор о том, что его не устраивает стоимость поездки – 224 рубля. Которые, как уверяет автор ролика, были списаны сразу же, а не по окончании поездки, как это, в общем-то, должно быть. Свои «муки труда» таксист оценил на 100 рублей. Причем пассажиру не с первого раза удалось понять, что от него требуется, из-за языкового барьера. Договориться не удалось, поэтому водитель попросту высадил красноярца по дороге.

Мнение подписчиков разделилось. Большинство считает, что таксист изначально должен был рассчитывать свои силы – готов он или нет везти своего пассажира за назначенную цену. Но нашлись и такие, что водитель вправе сам назначать свою цену.