В Красноярске будут реконструировать колоннаду на улице Дубровинского Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске продолжат приводить в порядок набережную. На сей раз администрация города выпустила документ, которым резервирует около 40 квадратных метров земли на улице Дубровинского, включая здания напротив выхода из Центрального парка, на которых расположен пешеходный переход, названный в народе колоннадой – прямой путь от парка к Енисею.

Напомним, что несколько лет назад этот пешеходный переход оказался в центре скандала и судебных разбирательств между администрацией города и предпринимателями – владельцами. Последние решили повысить свою доходность и сдали крыши обоих зданий под кафе, их прозвали «шанхаем» за сомнительную архитектуру. Специалисты настаивали: это небезопасно, крыши зданий не предназначены для дополнительных построек, могут не выдержать.

Было несколько арбитражных судов, предприниматели не собирались уступать, однако в конце концов победа осталась за властями. Весной 2020-го года «шанхай» снесли. Но пребывание шашлычек не прошло бесследно.

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В 2009 году на выходе из Центрального парка в сторону Енисея был построен культурно-досуговый офисный комплекс: два здания, разделенные улицей Дубровинского. Между собой их соединил пешеходный виадук. И в завершение композиции, как вишенка на торте – на крыше появилась смотровая площадка и белая колоннада. С нее открывается великолепный вид на Енисей (подробнее).