В Красноярском крае за первые сутки 2022 года автомобилисты 736 раз нарушили правила дорожного движения Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае за первые сутки наступившего 2022 года автомобилисты уже 736 раз нарушили правила дорожного движения. И если вы думаете, что типичный портрет нарушителя ПДД в этот день – гражданин подшофе, то это ошибочное мнение. На самом деле за управление в нетрезвом состоянии или отказ в прохождении медицинского освидетельствования задержаны были 72 человека, в Красноярске – 16.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, 41 случай нарушения – это управление транспортным средством без водительского удостоверения, в краевом центре – 5. А всего в первый день года на дорогах края дежурили 364 сотрудника ГИБДД, 102 – в Красноярске.

Добавим, что в Дивногорске накануне вечером, 1 января, была зафиксирована авария с двумя погибшими и двумя пострадавшими – иномарка врезала на полном ходу в электроопору.