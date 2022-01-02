В Дивногорске произошло смертельное ДТП с двумя погибшими. Фото: ГИБДД

В Дивногорске первый день нового года отметился смертельным дорожно-транспортным происшествием. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили в пресс-службе ГИБДД. Предварительно известно, что в 21:40 часов 1 января в Дивногорске на улице Комсомольской врезался в столб автомобиль «Тойота Чайзер». За рулем находился 31-летнй местный житель. Иномарка вылетела в проезжей части и врезалась в электроопору.

Машина получила значительное повреждение. Два пассажира, которые находились на заднем сидении, погибли на месте от полученных травм, не совместимых с жизнью. Водитель и еще один пассажир, который находился рядом с ним на переднем сидении, доставлены в больницу. На месте несколько часов работали сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Госавтоинспекторы предупреждают водителей быть осторожными на дорогах и не садиться за руль после праздничных посиделок за столом.