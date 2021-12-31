В Красноярске госавтоинспекторы обнаружили опасную горку. Фото: ГИБДД

С горками в этом году проблема. Потому что вступили в силу новые ГОСТы, о которых «КП» подробно уже рассказывала. В силу новых инструкций управляющие компании массово отказались от возведения во дворах любимой зимней детской забавы. Но детвора – она же сама забаву найдет. И зачастую не всегда безопасную.

Так, сотрудники ГИБДД обнаружили очередную опасную горку. Очередную – потому что потенциально любой склон в городе может стать объектом внимания детворы. Таких с начала сезона уже несколько «закрыли». И вот еще одна – на улице Воронова в Советском районе. Патрулируя улицу, инспекторы заметили, как со склона от подъездов многоэтажки катаются дети – и прямо к проезжей части.

После сообщения к коммунальщикам эту стихийную горку засыпали песком. Некоторое время ее нельзя будет использовать. Но госавтоинспекторы обращают внимание родителей на эту проблему. Чтобы не было беды, увидели такой вот опасный склон – позвоните в службу 005, чтобы пришла бригада и устранила опасность.