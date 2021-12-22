Горки, которые мы потеряли: почему их в этом году не строят во дворах и ледовых городках

Новогодние приготовления обернулись для россиян недоумением из-за нового ГОСТа любимой детской забавы Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Представьте. Стоит горка, высота ее 45 см (она аттракцион!). По ней катятся дети в специально разрешенной позе.

Другие стоят в очереди, и пока лижут с горки лед (это можно! Там вода питьевая ж!). За всем этим наблюдают два инспектора - сверху и снизу.

А по соседству ребятня летит стремглав с металлической горы.

Скажете, странно? Нееее – это - идеальная картинка. По ГОСТу.

...Сегодня на комитете вернулись к теме снежных горок, и впечатляющим нормативным требованиям. Там сплошные перлы!

- Лед для скольжения должен быть из питьевой воды, потому что дети лижут горки и так в организм могут попасть некие опасные вещества.

- Еще есть рекомендуемые позы для катания, которые необходимо соблюдать участникам;

- а специально обученные люди с журналом эксплуатации горки должны за этим всем следить, хоть и не круглые сутки.

- Еще на каждую нужны документы – уже по факту установки и ввода в эксплуатацию.

- Выдает документы специальная организация, и вот их на всю страну целых СЕМЬ! Понятно, что инспекторы нарасхват, и за ними очередь в сотни желающих городов, поселков и учреждений.

Это не шутка, а часть поста в соцсети зампредседателя Заксобрания Красноярского края Сергея Попова. От регионального парламента обращение, уже официальное, на днях ушло зампреду правительства Юрию Борисову. Вы не заметили, что в этом году во многих дворах, скверах, городских площадях не делают традиционных снежных горок – так по всей стране?

Рассказываем, почему.

Когда даже Гринч не нужен, чтобы украсть атмосферу праздника

20 октября 2019 года федеральным постановлением утвердили требования к установке и эксплуатации снежных горок высотой более 0,4 метра – их отнесли к категории аттракционов. Первый год «раскачивались», второй был остро пандемийным, - не до развлечений. А в 2021 взялись за исполнение.

- Как результат, снежные горки исчезают в городах и селах страны, - объясняет Сергей Попов, запустивший тему в массы. – Исполнение всех предписаний в короткий зимний период невозможно. Вот, смотрите, прием должен осуществляться спецорганизацией, их на всю страну 7. А у нас субъектов – 85.

(Как нам «радостно» было услышать от региональной службы технадзора, что в нашем крае есть НЕСКОЛЬКО горок, которые отвечают строгим требованиям, в регионе – 1741 населенный пункт).

Мы посчитали примерно – один эксперт может проверить до 10 горок в день. Чтобы хоть основные населенные пункты охватить, необходимо полгода. В то время как горка «живет» примерно 3 месяца. Муниципалитетам и управляющим компаниям проще вообще не строить горки, в некоторых городах, например, Барнауле сносят даже то, что построило само ТСЖ. Но в итоге горку пришлось разобрать и сломать, чтобы не платить штрафы. Причем сделало это само ТСЖ, после того, как ознакомилось с нормативами.

В Барнауле сносят горки

Так произошло и в нашем Назарово, в одном из дворов. Случай, когда даже Гринч (герой фильма «Как Гринч украл торжество») не нужен, чтобы украсть атмосферу праздника.

И так – по всей стране.

«Старинная русская забава»

- Где я найду столько чистой воды, в каком озере? – возмущается директор популярного ледового городка из Новосибирска Сергей Машаров. – Не знаю, кто писал этот ГОСТ? Я выпиливаю ежедневно по 30 тонн льда в день. За 20 дней – 600 тонн. Как будут проверять чистоту воды? Если кому-то надо закрыть наш городок, то докопаются. Из-за этого нам придется отказаться от традиционной знаменитой горки длиной 70 метров, а ведь она одна из лучших в России.

В городе Назарово Красноярского края папы сделали горку во дворе своими руками, но на другой день примчался грейдер и под чутким руководством дамы из управляющей компании сгреб снег в грузовик. Жители двора пытаются остановить это надругательство: «Что вы делаете, как вам не стыдно?». Но строгая женщина отвечает, что горка построена незаконно. Какой именно закон сюда нужно применить, мастер УК объяснить не смогла. Отмахнулась: идите к начальству и там спросите.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Барнауле горки сносить начали управляющие компании, чтобы не платить, как они говорят, штрафы по 300 тысяч.

Директор ТСЖ «Аквамарин» Руслан Дейнека недоумевает:

- Там ГОСТ прописан на 24 листа! Вначале говорится, что горка – это старинная русская забава. Такие законы – старинная русская забава.

Выкатывают требования, что она должна быть сертифицирована. А у нас на всю Россию всего семь таких центров, и там толком ничего пояснить не могут. Также возле горки должны быть информационные таблички с указанием номеров служб спасения, скорой помощи и так далее. Внизу и наверху должны дежурить два обученных и аттестованных инструктора. А как быть в новогоднюю ночь – шлагбаум ставить или цепи натягивать? Эти требования заведомо невыполнимы, мы просто не стали рисковать – сами снесли горку трактором.

Жители Перми взбунтовались, когда дело дошло до денег. В этом городе есть Мотовилихинский пруд – любимое место отдыха. Зимой там заливают каток, а рядом строят большую горку. А нынче ее не будет. Председатель местного ТОС Венера Преснякова негодует:

- Мы уже начали заливать горку, как пришло распоряжение из районной администрации. Нам объяснили, что для получения платной лицензии нужно соблюсти национальный стандарт, вызвать эксперта из Москвы или Санкт-Петербурга и оплатить его проживание и питание. Мы устроили большой сход с жителями. Они решили так: люди готовы заливать горки исключительно питьевой водой и выполнить все другие требования, но не согласны кормить чиновников, как в средние века.

300 000 + проезд

Одна из организаций, имеющих право «разделять и властвовать» - подписывать документы, находится в Новосибирске. Это центр сертификации «Гортест Сибирь». Вот что здесь говорят (не падайте со стула):

— Наш офис находится в Новосибирске, но на осмотр горки специалист едет из Санкт-Петербурга. Организовать его выезд можно в любом случае, неважно куда: в Новосибирск, Омск, Томск или Новокузнецк. Дело в том, что оплачивает проезд сам заявитель. Просто куда-то выезд менее затратный по стоимости билетов, куда-то — более. Количество запросов за последнее время выросло, но к нам обращаются в основном за консультацией. И зачастую новые заказчики не доходят до оформления. Потому что сертификат ледяной горке дается на полгода-год максимум, и стоимость его достаточно высокая — от 300 тысяч рублей, плюс транспортные расходы. Вся процедура получения сертификата, с обязательным выездом специалиста, занимает чуть больше месяца, в общем, всё не быстро. И ещё здесь множество нюансов, например, если у ледяной горки нет деревянного корпуса или недостаточная ширина, она однозначно не получит сертификат. Потому многие заявители отказываются совсем возводить горки, ведь, во-первых, им не нужны такие затраты, а во-вторых, если поставить аттракцион без сертификата, это грозит проверками Роспотребнадзора и, соответственно, крупными штрафами.

Ноу комментс.

А что проверяющие?

Заместитель руководителя Службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники по Красноярскому краю Оксана Уколова, которую мы попросили расшифровать язык составителей ГОСТ Р 56987-2016, удивляется: почему его восприняли в штыки?

- По статистике всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России ежегодно происходит более 40 тысяч несчастных случаев с детьми, каждый 10-й случай касается аттракционов. Наше правительство внимательно относится к жизни и безопасности детей. Поэтому законодатели приняли решение приравнять горки к аттракционам, установить за ними надзор. Согласно техническому регламенту аттракционам относятся горки-спуски высотой от 0,4 метра.

Да, хорошо, но ведь не перебор ли? Питьевая вода, позы, и прочее – ведь в документе, не спорим, важные и прописные истины идут рука об руку с абсурдом. К слову, а сколько стоит техническое освидетельствование? Приблизительно так: для муниципальных образований – бесплатно, для ИП: до 2 метров высотой - 3,5 тысячи, до 8 метров – 7 тысяч, от 8 метров – 14 тысяч. По штрафам за незаконно возведенные горки: для ИП – 20 тысяч, на юрлицо – 100 тысяч.

А то, что на всю необъятную Россию только семь контор аккредитованы сертифицировать горки. Чтобы соблюсти букву закона, нужно вызвать специалиста из Новосибирска, Краснодара, Санкт-Петербурга. А в провинцию они не едут – оно им надо?! В районном центре Северо-Енисейске (630 километров от Красноярска) местные власти с лета приобрели горку, установили, залили, оформили документы – на 90 % прошли весь путь. А эксперт заявил: «Я к вам не поеду, в такую глушь».

И в Хакасию они не едут. И в Туву. И в Якутию.

Кстати, мы подметили, что под новый ГОСП попадают только горки изо льда, снега, дерева и их комбинации. А про железные и пластиковые – ни слова...

Что естественно, тому ГОСТ нипочем

Зато естественным склонам закон не писан, они под требования ГОСТа не попадают. Там и на плюшках, и на санках, и на картонке – кто во что горазд, взрослые и дети. Никто на синяки, ссадины и разбитые носы не жалуется. Случаются сломанные руки-ноги. Налицо подмена понятий об опасности, если построенные на полметра высотой ледяные и деревянные горки вызвали такой переполох у чиновников.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Если детям не дать горку во дворе, они все равно найдут себе альтернативу. В Красноярске, например, ГИБДД давно ведет борьбу со склонами, которые вплотную подходят к проезжей части, там дети даже на санках катаются. Их песком засыпают, заборы устанавливают (не сами – мэрию заставляют). Бесполезно. Хоть ты возле каждого склона по гаишнику ставь.

Вот жители Владивостока с горками не заморачиваются. У них такой рельеф, что когда выпадает снег – любой склон автоматом становится годен для покатушек. Во Владивостоке ставят только одну искусственную горку – на центральной площади как элемент ледового городка.

- Главное единодушное требование всех – и местных властей, и УК, и нас, – инициировать изменение ГОСТа, - говорит Сергей Попов. - Нельзя равнять перед законом и контролирующими органами большие 10-метровые горки и аттракционы, и залитую льдом метровую «стихийную» дворовую горку из снега.

«Просим исключить избыточное правовое регулирование горок высотой до полутора метров и не рассматривать эти временные сооружения как аттракционы», - говорится в обращении. Но теперь эти вопросы, очевидно, и в самом лучшем случае, откладываются до следующего года...

А что вы по этому поводу думаете?

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НА ЗАМЕТКУ

На горке рекомендуется использовать следующие позы:

— лежать на спине головой назад;

— сидеть лицом вперед;

— сидеть цепью, лицом вперед;

— сидеть с ребенком, сидящим перед взрослым, лицом вперед.

Запрещается:

— скатываться в запрещенной позе для спуска;

— с помощью инвентаря, не разрешенного для применения;

— находиться в очках;

— находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

— иметь на себе острые, твердые или опасные предметы;

— брать с собой крупные предметы или животных;

— курить, есть, пить, жевать жевательную резинку.