Стартовал Межрегиональный конкурс «Земский доктор» от компании СУЭК

На конкурсе выберут наиболее компетентных, заботливых, внимательных к пациентам врачей, фельдшеров, медсестер и санитарок. Фото предоставлено компанией

СУЭК объявила о старте Межрегионального конкурса «Земский доктор». Мероприятие организуют Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» и АНО «Новые технологии развития» на территориях, где расположены предприятия СУЭК и СГК. Основные задачи конкурса – поддержка медицинских работников в период борьбы с пандемией COVID-19, определение наиболее компетентных, заботливых, внимательных к пациентам врачей, фельдшеров, медсестер и санитарок. Имена таких докторов и медработников назовут сами жители территорий. После чего на сайте fond.suek.ru с 22 по 27 декабря начнется общественное голосование, в ходе которого будут определены медики-победители.

Онлайн-конкурс «Земский доктор» проводится СУЭК Андрея Мельниченко уже во второй раз. В 2020 году в народное голосование включились около 12 тысяч жителей регионов, где работают предприятия СУЭК и СГК. Самыми активными оказались красноярцы – на наш край пришлось две трети всех голосов. В результате было принято выделить региону дополнительные призовые места, и награды от Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» получили пять врачей.

Победители 2021 года из Назарово. Фото предоставлено компанией

В начале 2021 года красноярские медики-победители стали почетными гостями телемоста с городами Бородино, Назарово и Шарыпово, который прошел на базе городских библиотек. Поблагодарить врачей пришли представители муниципальной власти, горняцких коллективов, школьники, активисты трудовых отрядов СУЭК. В свою очередь медики подчеркнули, что каждый день большую поддержку они ощущают от социальных партнеров – СУЭК и волонтеров компании.

Награждение победителей и призеров вновь объявленного конкурса состоится в первом квартале 2022 года. Лучшие медработники получат специальные ценные призы от Сибирской угольной энергетической компании и Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ».

Награждение доктора из Шарыпово в 2021 году. Фото предоставлено компанией

Отметим, что в 2021 году проект СУЭК «Земский доктор» получил российское признание. Конкурс стал лауреатом девятой ежегодной премии «Лучшие социальные проекты России».