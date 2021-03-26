В СУЭК прошел телемост с победителями конкурса «Земский доктор»

В шахтерских городах площадки телемоста организовали на базе городских библиотек. Фото: пресс-служба компании

В годовщину объявления пандемии covid-19 и Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе компания СУЭК провела онлайн-встречу с участниками межрегионального конкурса «Земский доктор». От Красноярского края победителями и призерами стали пять врачей из Бородино, Назарово и Шарыпово. Их выбрали в ходе народного голосования, которое проводилось в декабре 2020 года на сайте фонда «СУЭК-Регионам».

В шахтерских городах площадки телемоста организовали на базе городских библиотек.

Врачи рассказали участникам встречи о своей профессии. Фото: пресс-служба компании

- В каждодневной суете мы зачастую не обращаем внимания, как многим обязаны врачам, а пандемия «подчеркнула» эту роль, эту особую миссию медработников в нашей жизни, - обратилась к медикам заместитель генерального директора АО «СУЭК-Красноярск» по связям и коммуникациям Марина Смирнова. – Я благодарю вас за то, что нашли время встретиться с сотрудниками компании, с нашими ребятами. Уверена, эта встреча поможет больше узнать о вашей профессии, о вашей работе и, возможно, в ком-то из наших юных участников она заронит искру, и в будущем они продолжат ваше дело.

Врачи рассказали, что многие из них определились с выбором профессии еще в школьные годы.

- Уже в 6-7 классе я знала, что буду врачом, - сказала врач скорой медицинской помощи из Бородино Елена Моисеева. – И сегодня, спустя годы, ни минуты не жалею о своем выборе, как бы тяжело ни было.

В дни пандемии медики почувствовали себя солдатами, которые приняли сражение на передовой.

- Нагрузки были просто колоссальные, - вспоминает врач-педиатр Шарыповской городской больницы Нина Никола. – Но наши доктора справились.

- Профессия врача должна идти от сердца, - уверен врач-инфекционист Бородинской городской больницы Иван Петров.

Школьники - участники телемоста. Фото: пресс-служба компании

Большую поддержку врачам из шахтерских регионов оказали социальные партнеры – СУЭК и волонтеры компании.

- Наши сотрудники никогда не сталкивались с ситуацией, когда все наши благополучатели – а это люди в возрасте 60+ – массово оказались изолированными от поликлиник, аптек, магазинов, - отметил директор Комплексного центра социального обслуживания населения «Бородинский» Андрей Дворянчик. – На помощь нам пришли волонтеры СУЭК. Они присоединились к доставке продуктов пенсионерам, выделяемых по линии социальной защиты, сами формировали продуктовые наборы, помогали пожилым людям в быту.

В рамках акции #МыВместе добровольцы-угольщики обошли сотни адресов, побывали в социальных учреждениях, и продолжают волонтерскую работу сегодня, несмотря на спад в распространении опасной инфекции.

Добавим, что телемост состоялся в рамках цикла мероприятий «20 встреч с героями», приуроченных к 20-летию Сибирской угольной энергетической компании Андрея Мельниченко. Еженедельно гостями школьников в шахтерских городах становятся заслуженные шахтеры, ветераны отрасли.