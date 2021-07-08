Проект СУЭК «Земский доктор» получил российское признание

Врачи региона стали лучшими. Фото предоставлено компанией

В Москве состоялась церемония награждения лауреатов девятой ежегодной премии «Лучшие социальные проекты России». Одним из ее победителей признан проект СУЭК Андрея Мельниченко по поддержке медицинских работников в период пандемии коронавирусной инфекции «Земской доктор».

Премия «Лучшие социальные проекты России» поощряет социально ответственные компании и НКО, ее организатор – компания «Социальные проекты». В этом году оргкомитет получил более 400 заявок от российских компаний и НКО. Помимо СУЭК Андрея Мельниченко в число победителей премии вошли банк ВТБ, группа НЛМК, ОАО «РЖД», ПАО «Газпром», ГК «Ростех», ПАО «Сбербанк» и другие гранды российского бизнеса.

Награда проекта «Земской доктор». Фото предоставлено компанией

Одержавший победу проект «Земской доктор» направлен на поддержку наиболее профессиональных, внимательных и отзывчивых медиков, работающих в регионах, где расположены предприятия СУЭК. Жители территорий онлайн-голосованием выбирали лучших врачей, которые получили финансовую поддержку от СУЭК. Наиболее высокую активность в период народного голосования проявил Красноярский край. Как результат – от региона награды получили врачи из городов Бородино, Назарово, Шарыпово и Зеленогорска.

Отметим, что СУЭК – один из лидеров в области устойчивого развития в России. На протяжении многих лет компания побеждает в самых авторитетных и престижных общественных и профессиональных конкурсах, среди которых «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность» РСПП, проект «Лидеры корпоративной благотворительности», премии «Импульс добра», МедиаТЭК Министерства энергетики, КонТЭКст, «Хрустальная пирамида», People Investor и многие другие.