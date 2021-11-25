Активистку-антиваксера из Минусинска предположительно забрали в полицию Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске Красноярского края, активистку-антиваксера предположительно забрали в отделение полиции. Как сообщает местный портал «Среда24», женщина общалась с правоохранителями несколько часов.

При этом ни МВД по Красноярскому краю, ни сама активистка эту информацию ни подтверждают, ни опровергают.

Напомним, что жительница Минусинска вместе с еще несколькими горожанами-антиваксерами записала видеобращение к президенту России Владимиру Путину, в котором раскритиковала вакцину и систему QR-кодов.