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Общество24 ноября 2021 5:39

Красноярский полицейский, помочившийся в подъезде, уволен из МВД

С формулировкой «за совершение проступка, порочащего честь сотрудников органов внутренних дел»
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Скриншот с камеры наблюдения

Скриншот с камеры наблюдения

Красноярский полицейский, чей процесс мочеиспускания в подъезде одного из жилых домов во время выезда попал на камеру видеонаблюдения, уволен из органов внутренних дел. Как сообщили в МВД, проступок сотрудника в результате проверки подтвердился.

- По выявленной публикации в сети Интернет в МУ МВД России «Красноярское» было назначено проведение служебной проверки, по результатам которой полицейский уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудников органов внутренних дел, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в начале октября жители одного из жилых домов Красноярска выложили видеоролик с камеры наблюдения в их подъезде, где один из сотрудников полиции, приехавший на вызов, помочился в углу лестничной площадке.