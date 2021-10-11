Житель Красноярска в полицейской форме помочился в подъезде

Фото: скриншот с видео

Житель Красноярска в полицейской форме справил нужду в подъезде жилого дома и попал в поле зрения камеры видеонаблюдения. Ролик с неприятным инцидентом попал в соцсети.

На видео запечатлено, как двое мужчин в форме поднимаются по лестнице, затем один из них зашел в дверь, а второй остался на площадке, отошел в уголок и начал мочиться. Во время процесса неизвестный в форме даже поговорил по телефону. После того, как мужчина закончил справлять нужду, то он последовал за своим коллегой.

Жители дома пишут в соцсетях, что они вызвали сотрудников полиции, чтобы выгнать из подъезда бездомного, который там поселился.

Корреспонденту «Комсомольской правды» пояснили в полиции, что сейчас проводится проверка, если информация подтвердится и это действительно был полицейский, то сотрудника привлекут к ответственности.