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Происшествия11 октября 2021 8:19

Житель Красноярска в полицейской форме помочился в подъезде

Неприятный инцидент попал в поле зрения камеры видеонаблюдения
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
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Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Житель Красноярска в полицейской форме справил нужду в подъезде жилого дома и попал в поле зрения камеры видеонаблюдения. Ролик с неприятным инцидентом попал в соцсети.

На видео запечатлено, как двое мужчин в форме поднимаются по лестнице, затем один из них зашел в дверь, а второй остался на площадке, отошел в уголок и начал мочиться. Во время процесса неизвестный в форме даже поговорил по телефону. После того, как мужчина закончил справлять нужду, то он последовал за своим коллегой.

Жители дома пишут в соцсетях, что они вызвали сотрудников полиции, чтобы выгнать из подъезда бездомного, который там поселился.

Корреспонденту «Комсомольской правды» пояснили в полиции, что сейчас проводится проверка, если информация подтвердится и это действительно был полицейский, то сотрудника привлекут к ответственности.

Житель Красноярска в полицейской форме помочился в подъезде. Видео: youtube.com/c/АнтонСадовиков