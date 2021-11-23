В Центральном районе из аварийного жилья переехала первая семья Фото: Мария ЛЕНЦ

Администрация Центрального района продолжает работу по переселению красноярцев, которые живут в аварийных домах по договору социального найма. На прошлой неделе ключи от нового жилья получила семья из трёх человек.

С 15 ноября для переселения жителей района в новый дом в Нанжуль-Солнечном предоставили семь квартир из фонда социального использования, ещё пять комплектов ключей добавились к ним сегодня. Специалисты районной администрации уже связались с переселенцами и рассказали им о том, какой пакет документов необходимо собрать, чтобы переехать из старых домов в новые.

Всего до 2025 года в Центральном районе предстоит расселить жителей 52 аварийных домов. Администрация района помогает оформить документы и получить ключи жителям квартир по социальному найму, а «Управление капитального строительства» администрации города ведёт работу с собственниками.

Пока с документами в администрацию района обратилась только одна семья, и она уже успела переехать в новый дом. В квартирах, получаемых по программе переселения из аварийного жилья, - полностью чистовая отделка. Установлены межкомнатные двери, краны, санфаянс, домофон. Всего на ул. Светлова, 40 и в соседнем доме на ул. Ольховой, 14 для переселенцев из аварийного жилья приобретено 456 квартир.

«Тех жителей района, которым уже выделили квартиры в новом доме, мы готовы проконсультировать и помочь им в оформлении документов, если это необходимо. Аварийные дома в нашем районе расположены преимущественно в частном секторе, а переехать предстоит в новостройки со всеми удобствами. Рядом с домами есть и школа, и детский сад. Так что советуем жителям не откладывать переезд, чтобы встретить Новый год уже в современном и комфортном жилье», – сказал руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.