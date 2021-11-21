В Норильске дети-вандалы обломали молодые елочки. Фото: zapovedushka

В Норильске неизвестные дети-вандалы обломали молодые елочки, которые летом появились в центре города. Причем высаживали их тоже дети, школьники. Выходит, что одни – сажают, другие – ломают. А ведь в Заполярье вырастить деревце – это большой труд.

Сотрудники Объединенной дирекции заповедников Таймыра обратились на своей странице в «Инстаграме»: «Дорогие родители и педагоги, это серьезный повод сегодня поговорить со своими детьми об экологической культуре. О том, что важно любить место, в котором мы живем, и оберегать его. Культура человека начинается с примера самых важных людей в жизни ребенка – с его родителей и учителей. Привлекайте детей к природоохранным мероприятиям, акциям, сами узнавайте новости из мира экологии, говорите об этом дома».

В школах Норильска с 22 по 26 ноября будут проходить классные часты «Заповедный». Планировали говорить только о хорошем, позитивном. А теперь придется затронуть и тему недавнего безобразного поступка. Наверняка информация дойдет до тех, кто его совершил, сообщает местное издание «Таймырский телеграф», ссылаясь на руководителя отдела экологического просвещения и туризма «Заповедников Таймыра» Марию Просекину.