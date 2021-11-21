В Красноярском крае от коронавируса привились уже 1 миллион человек Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярском крае от коронавируса привились уже 1 миллион человек. Эту планку регион перешагнул еще в пятницу 19 ноября. Такие данные озвучили в пресс-службе краевого минздрава.

По последним данным первым компонентом вакцинировались уже 1 083 953 человек, завершили вакцинацию 1 002 705. Охват взрослого населения превысил 47%.

Сейчас в крае имеется достаточный запас двухкомпонентной вакцины, а также вакцины «Спутник Лайт». Также для удобства граждан в ежедневной информации оперативного штаба по коронавирусу в телеграм канале теперь есть данные о наличии вакцины во внебольничных пунктах вакцинации.

Добавим, что темпы вакцинации значительно выросли после того, как была введена система QR-кодов. И не только в городе, но и в целом по краю. Так, за неделю прививку сделали более 50 тысяч человек. Вход в большинство мест массового пребывания людей без сертификата стал невозможен – это и есть причина повышенного спроса. Причем «Спутник Лайт» можно поставить только тем, кто пришел на ревакцинацию или уже переболел коронавирусом.