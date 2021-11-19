В Красноярске в два раза выросли очереди на вакцинацию после введения QR-кодов

В Красноярске значительно выросли очереди на вакцинацию после введения QR-кодов Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске значительно выросли очереди на вакцинацию после того, как была введена система QR-кодов. И не только в городе, но и в целом по краю. Так, за неделю прививку сделали более 50 тысяч человек. На сегодня первым компонентом вакцины привиты более миллиона человек, завершили полный курс вакцинации – около 994 тысяч человек. Охват взрослого населения вакцинацией превысил 47%.

- После того, как начали использоваться QR-коды, ежедневное число желающих поставить прививку возросло более чем в два раза. Это поможет сбить очередную волну эпидемии. Мы ожидаем, что до конца месяца пик будет пройден и того количества мест в ковидных госпиталях, как в конце прошлого года, не потребуется. Это означает, что мы можем в большем объеме оказывать плановую медицинскую помощь, также не столь запредельной будет нагрузка на скорую помощь и медицинский персонал, - прокомментировал губернатор Красноярского края Александр Усс.

В настоящее время в региона достаточный запас вакцины, дефицита не предвидится, вакцины поступают в края без задержек. На днях прибыл и «Спутник Лайт». Однако ставить его будут не всем подряд, а только тем, кто уже переболел коронавирусом не более полугода назад или проходит повторную вакцинацию. А сертификаты вакцинации выдаются спустя 21 день после прививки, когда уровень антител, как правило, уже сформирован в достаточном количестве.