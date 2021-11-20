Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-10°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика20 ноября 2021 8:45

У москвича украли дом в Зеленогорске

Мужчина собирался продать дом, но внезапно узнал, что его украли
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
У москвича украли дом в Зеленогорске

У москвича украли дом в Зеленогорске

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярском крае полиция нашла вора, который украл целый дом. Постройку из бруса мужчина умыкнул с дачного участка в Зеленогорске, сообщили в региональном главка МВД.

— В полицию обратился житель Москвы, и сообщил, что был украден одноэтажный дом из бруса. Сооружение принадлежало семье потерпевшего, и летом текущего года было принято решение о его продаже. Собственник выставил в сети Интернет объявление, переговоры велись с несколькими покупателями, однако сделка так и не состоялась, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Оказалось, что родственник мужчины приехал на участок, но вместо дома увидел там только фундамент, сломанные доски и обломки шифера.

Оперативники начали разыскивать постройку. Времени на это понадобилось немного. Вором оказался местный житель, который узнав, что дом выставлен на продажу, решил продать его самостоятельно, по брусочкам.

Преступнику грозят пять лет колонии.