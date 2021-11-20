У москвича украли дом в Зеленогорске Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярском крае полиция нашла вора, который украл целый дом. Постройку из бруса мужчина умыкнул с дачного участка в Зеленогорске, сообщили в региональном главка МВД.

— В полицию обратился житель Москвы, и сообщил, что был украден одноэтажный дом из бруса. Сооружение принадлежало семье потерпевшего, и летом текущего года было принято решение о его продаже. Собственник выставил в сети Интернет объявление, переговоры велись с несколькими покупателями, однако сделка так и не состоялась, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Оказалось, что родственник мужчины приехал на участок, но вместо дома увидел там только фундамент, сломанные доски и обломки шифера.

Оперативники начали разыскивать постройку. Времени на это понадобилось немного. Вором оказался местный житель, который узнав, что дом выставлен на продажу, решил продать его самостоятельно, по брусочкам.

Преступнику грозят пять лет колонии.