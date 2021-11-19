Готовится к отправке в Красноярск вторая партия новых трамваев «Львенок». Фото: инстаграм Сергея Еремина

В Красноярск прибудет вторая партия новых трамваев «Львенок» - 6 машин. На заводе-изготовителе, который находится в Санкт-Петербурге, как раз готовятся к их отправке. Каждый трамвай тщательно упаковывают в защитные материалы, чтобы по пути не повредились. Путь от Северной столицы до города на Енисее они проделают по автодороге, на большегрузах.

Добавим, что 4 «Львенка» прибыли в Красноярск 8-9 ноября, здесь их приняли, осмотрели, остались довольны. Неудивительно, ведь это новейшая модель городского общественного электротранспорта, с современным внешним и внутренним дизайном, повышенного комфорта. Итого для города закуплена 21 единица, в декабре «Львята» выйдут на линию, заменив собою устаревших предшественников.

Город получил новые трамваи при поддержке края в рамках федерального проекта «Чистый воздух» (национальный проект «Экология»).