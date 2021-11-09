В Красноярск приехали четыре новых трамвая «Львенок». Фото: пресс-служба правительства края

В Красноярск приехали первые 4 новеньких трамвая «Львенок». Это новейшая модель городского общественного электротранспорта, с современным внешним и внутренним дизайном, повышенного комфорта. Еще 21 трамвай прибудет в течение месяца. А уже в декабре «Львята» выйдут на линию, заменив собою устаревших предшественников.

Немного о параметрах: солон в одну секцию, вместимость – более 150 человек. Машины оборудованы тахографом и системой спутникового наблюдения. В салонах установлены камеры видеонаблюдения, USB-зарядки для устройств, а также валидаторы на поручнях для безналичной оплаты проезда. Плавный ход трамвая обеспечивает уникальная низкопольная тележка, а система пассивной безопасности позволяет минимизировать риски получения травм водителем и пассажирами, а также снизить ущерб технике в ДТП. Кроме этого, в трамвайном вагоне предусмотрено интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации.

- Уверен в том, что крупное обновление нашего городского парка общественного транспорта – это верное решение. 24 троллейбуса нового поколения уже перевозят красноярцев, еще 50 придут в краевую столицу до конца года. Речь идет не только о комфорте горожан, но и о конкретных действиях по изменению экологической ситуации Красноярска. По оценкам специалистов, до 40% вредных выбросов производит транспорт, в том числе общественный, поэтому замена автобусов, обновление электротранспорта – это важная составляющая экологического оздоровления нашего города, - подчеркнул губернатор края.

А глава Красноярска Сергей Еремин поблагодарил за поддержку федерального и краевого бюджета за масштабную модернизацию городского электропарка.