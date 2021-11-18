В Красноярской частной клинике объяснили законность платной вакцинаци от ковида «Спутником Лайт»

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Красноярская частная клиника, начавшая делать прививку от коронавируса «Спутником Лайт» за деньги, объяснила законность такой процедуры. Как сообщает издание «Проспект Мира», после того, как клиника выставила пост в инстаграм с приглашением записаться на платную вакцинацию, посыпались комментарии жителей с вопросами о том, почему же платно «Спутник Лайт» поставить можно, а бесплатно нельзя.

Представитель медучреждения пояснил, что у клиники есть специализированная лицензия, покупка вакцины одобрена минздравом, а после прививки жителю высылают QR-код на «Госуслуги».

Ранее минздрав сообщал о том, что «Спутник Лайт» рекомендован тем, кто переболел ковидом или хочет пройти повторную вакцинацию. В частном медучреждении на это отвечают, что пациентов предупреждают о такой рекомендации — делают это перед подписанием согласия об оказании услуги.

На данный момент в клинике также отсутствует вакцина – желающих вакцинироваться было слишком большое количество, поэтому запись приостановили, когда будет следующая поставка препарата – пока неизвестно.