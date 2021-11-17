В Красноярске начали делать прививку от коронавируса «Спутником Лайт» за деньги Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске начали делать прививку от коронавируса за деньги. Одна из крупных частных клиник города разместила прайс нам свое сайте, что за «Спутник Лайт» желающим придется заплатить 2,5 тысячи рублей. Можно даже заказать выезд на дом, тогда обойдется на 200 рублей дороже.

Почему именно «Спутник лайт» - все просто: в Красноярске любую двухкомпонентную вакцину можно сделать в любой поликлинике или внебольничном пункте вакцинации совершенно бесплатно. А на «Спутник Лайт» повышенный спрос из-за того, что достаточно одного укола. Тогда и заветный QR-код, открывающий двери в места массового пребывания, можно получить быстрее. Поэтому частная клиника и решила воспользоваться этим. Все законно. По большому счету, цель ведь одна – как можно больше людей вакцинировать.

Единственное «но»: желающих записалось так много, что вакцина закончилась, сообщает издание «Проспект Мира». И когда будет следующая поставка, пока неизвестно.

Добавим, что на днях в край поступило 60 тысяч доз «Спутника Лайт», но, согласно последнему документу от Минздрава, ставить его будут только тем, ко уже переболел ковидом или подошло время ревакцинации.