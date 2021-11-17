В Назарово после гибели в пожаре 3-летнего ребенка завели уголовное дело. Фото: МЧС

В Назарово после гибели в пожаре 3-летней девочки следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Напомним, трагедия произошла около часу ночи сегодня, 17 ноября. Загорелся частный дом, в котором жила многодетная семья – супруги и четверо маленьких детей.

Предположительно причиной возгорания стала печь, точнее – стоявшее рядом с обогревателем кресло, которое вспыхнуло, когда вся семья спала. Первым проснулся старший ребенок 10 лет, закричал и разбудил родителей. Они сумели вынести трех детей (двум другим девочкам 7 и 8 лет), а младшая дочь, к сожалению, погибла. По информации регионального следкома назначены экспертизы в рамках уголовного дела.

Дети и взрослые были доставлены в больницу с ожогами, сейчас они в удовлетворительном состоянии. В администрации города провели экстренное совещание, там решили предоставить семье двухкомнатную квартиру. А в садике, куда ходила погибшая девочка, воспитатели и родители организовали сбор одежды и игрушек, ведь при пожаре сгорело все.