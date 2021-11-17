В Красноярском крае ночью в пожаре погиб 3-летний ребенок, еще трое попали в больницу. Фото: СК

Ночной пожар в городе Назарово унес жизнь трехлетнего ребенка. Еще трое малолетних детей в возрасте 7, 8 и 10 лет попали в больницу с ожогами. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе регионального МЧС, сообщение на пульт дежурного диспетчера пожарно-спасательной части города Назарово поступило в 01:07 ночи по местному времени 17 ноября.

Очевидцы передали, что горит частный двухквартирный дом. К моменту приезда первого подразделения уже полыхала кровля. Всего на пожаре работали 25 человек личного состава и 9 единиц техники. Здание было старым, сильно пострадало от огня. Причины пожара выясняются.

Сейчас проверку проводит региональный следком. В ведомстве сообщили, что в сгоревшей квартире жила многодетная семья. Благополучная, во всяком случае информации о том, что здесь были какие-то проблемы, ранее не поступало. По предварительной версии дом отапливался с помощью печи, но взрослые необдуманно поставили кресло слишком близко к месту нагрева. В результате среди ночи оно загорелось.

Внутренности дома после пожара. Фото: СК

Первым проснулся старший ребенок, он закричал и разбудил родителей. Те кинулись выводить детей. Младшую девочку, к сожалению, спасти не смогли – внутри помещения был сильный ядовитый дым. Трех старших детей с незначительными ожогами госпитализировали. Их жизнь вне опасности.

- В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертные исследования с целью установления точных причин смерти погибшей девочки и причины пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.