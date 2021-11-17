Для прогулки на «Красноярских столбах» понадобится QR-код Фото: Мария ЛЕНЦ

Для прогулки по национальному природному парку «Красноярские столбы» теперь придется прихватить с собой сертификат о полном курсе вакцинации или перенесенном заболевании. И паспорт, удостоверяющий, что этот самый документ принадлежит вам. Об этом сообщила администрация нацпарка.

Но так не везде. Если, допустим, просто погулять по тропинкам и поснимать на фотокамеру природу – тогда никто QR-код не спросит. А вот при входе в сервис-центры и визит-центры на Центральном и Восточном входах – да, обязательно придется предъявить.

Никаких нарушений прав туристов в этом нет. Дирекция нацпарка действует в рамках указа губернатора края и постановления главного санитарного врача края.

Добавим, что с 17 ноября обязательная вакцинация введена для тех, кто старше 60 лет, и для сотрудников правоохранительных органов. Соответствующий документ подписал глава управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев.