В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для тех, кто старше 60 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса еще для двух категорий граждан. Это те, кому уже исполнилось 60 лет. А также сотрудники и работники правоохранительных органов. Соответствующий документ подписал глава управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев.

- Охват профилактическими прививками не менее 80 % от общей численности данных категорий граждан должен быть достигнут к 15 января 2022 года. Что касается ранее указанных в постановлении контингентов, то срок прохождения полного курса вакцинации для них остаётся прежним - к 15 декабря 2021 года, - пояснил глава ведомства. – Кроме того, министерству здравоохранения края и медицинским организациям необходимо принять дополнительные меры по иммунизации против новой коронавирусной инфекции лиц в возрасте 60 лет и старше. Напомню, что в крае сохраняется высокая заболеваемость инфекцией среди лиц в возрасте от 60 лет. При этом практически единственным вариантом защитить себя является вакцинация.