На 2 месяца арестовали замначальника красноярского департамента горхозяйства Сергея Супруна

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В Красноярске на 2 месяца арестовали замначальника департамента городского хозяйства Сергея Супруна. Как сообщили в Следственном комитете, против чиновника заведено уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями». Супруна подозревают в причинении ущерба в суме более 270 000 рублей.

Напомним, что утром 15 ноября в офисное здании на улице Парижской Коммуны нагрянули силовики. Сергея Супруна вывели из здания в наручниках прямо во время селекторного совещания.

Предварительно известно, что в апреле 2019 года бывший директор муниципального предприятия «МУК Красноярская» дал устное указание подчиненной сотруднице списать долг по коммунальным услугам в квартире, которая принадлежала его знакомой. Долг составлял на тот момент более 138 тысяч рублей.

Также следствие выяснило, что в мае 2021 года Супрун при своем увольнении дал устное указание подчиненной сотруднице бухгалтерии включить в расчет денежную компенсацию более 270 000 рублей, что было незаконно.

В результате незаконных действий подозреваемого МП «МУК Красноярская» причинен материальный ущерб в указанном размере.