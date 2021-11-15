Стало известно, за что задержали чиновника из департамента городского хозяйства Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

Утром 15 ноября стало известно о задержании служащего департамента городского хозяйства Красноярска Сергея Супруна. Его тихо увели в наручниках прямо во время селекторного совещания. Наконец, в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия рассказали причины задержания. Чиновник подозревается в превышении должностных полномочий, на него завели уголовное дело.

Предварительно известно, что в апреле 2019 года бывший директор муниципального предприятия «МУК Красноярская» дал устное указание подчиненной сотруднице списать долг по коммунальным услугам в квартире, которая принадлежала его знакомой. Долг составлял на тот момент более 138 тысяч рублей.

Кроме того, в мае 2021 года, когда он увольнялся, он дал устное указание подчиненной сотруднице бухгалтерии включить в расчет денежного содержания компенсацию, при этом заведомо знал, что она ему не положена. Таким образом ему были начислены незаконно более 270 тысяч рублей. Деньги потратил по своему усмотрению. Таким образом управляющая компания понесла ущерб в размере более 400 тысяч рублей. В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.