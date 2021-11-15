В Красноярске задержали чиновника из департамента городского хозяйства Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске задержали чиновника из департамента городского хозяйства. Утром 15 ноября в офисном здании на улице Парижской Коммуны нагрянули силовики Затем Сергея Супруна вывели из здания в наручниках прямо во время селекторного совещания, увезли, видимо – на допрос. Делом занимается региональный следком, но комментариев ведомстве пока не дают.

В администрации города сам факт задержания заместителя руководителя департамента также подтвердили, но без подробностей. Собственный источник «Комсомольской правды»-Красноярск в ведомстве добавил, что силовики работали тихо, без шума, без униформы, так что другие подразделения в здании департамента ничего не заметили. И узнали о случившемся гораздо позже, во время обеденного перерыва.

Известно, что Сергей Супрун занимался кадровыми вопросами. Однако с чем связано задержание, неизвестно. В департаменте он работает недавно. До этого он возглавлял одну из управляющих компаний города.