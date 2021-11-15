В Красноярском крае планируют ввести обязательную вакцинацию для категории 60+ Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярском крае планируют ввести обязательную вакцинацию для пожилых людей в категории 60 лет и старше. Об этом сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале.

- Сохраняется высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией в Красноярском крае среди лиц старше 60 лет. Граждане данной возрастной категории зачастую имеют хронические заболевания, которые дают осложнения при заражении COVID-19, в том числе ведущие к летальным исходам, - сообщил Дмитрий Горяев.

По его словам, сейчас как раз прорабатываются изменения в соответствующий документ.

Напомним, что с понедельника 15 ноября в Красноярском крае ужесточилась система QR-кодов, расширился список мест, куда попасть можно только при наличии сертификата о вакцинации или перенесенном не позднее 6 месяцев заболевании. Без них можно пройти беспрепятственно с продуктовые магазины и аптеке.