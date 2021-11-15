В Красноярске расширили перечень мест, куда нельзя попасть без QR-кодов Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярском крае с понедельника 15 ноября вступили в силу дополнительные коронавирусные ограничения, связанные с расширением системы QR-кодов. Теперь к списку мест, куда можно войти только при предъявлении сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании, добавились новые. Список выглядит так:

- торгово-развлекательные центры

- театры и кинотеатры

- кафе и рестораны

- музеи, выставки

- библиотеки

- гостиницы, хостелы, базы отдыха, пансионаты

- спортивные учреждения – спортивные залы, бассейны, фитнес-центры и фитнес-залы

- конгрессные мероприятия – круглые столы, дискуссионный клубы, открытые лекции.

- салоны красоты, спа-салоны, парикмахерские, массажные салоны.

Такие требования на основе рекомендаций Роспотребнадзора подписаны в указе губернатора края.

Добавим, что при входе в перечисленные учреждения необходимо иметь при себе не только сертификат о полном курсе вакцинации или перенесенном не позднее 6 месяцев назад заболевании, но и документы, подтверждающие личность. Это нужно, чтобы исключить возможности использования чужих QR-кодов.

Наличие медицинского отвода для вакцинации не является заменой QR-кодов. То есть, как говорят в Роспотребнадзоре, людям с такими показаниями не рекомендуется выходить из дома без крайней необходимости и подвергать себя риску. Работодателям, у которых трудятся граждане из групп медицинского риска, рекомендуется перевести их на удаленную работу.