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Здоровье13 ноября 2021 13:28

Еще 716 человек в Красноярском крае заразились коронавирусом

Скончался 31 инфицированный житель региона
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Еще 716 человек в Красноярском крае заразились коронавирусом

Еще 716 человек в Красноярском крае заразились коронавирусом

Фото: Иван МАКЕЕВ

Заболеваемость коронавирусом в Красноярске продолжает держаться на уровне рекордно высоких отметок. За сутки наличие инфекции подтвердилось у 716 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Выздоровело чуть меньшее количество жителей региона - 701.

Показатели летальности сохраняются на высоком уровне. Произошло 30 смертей за 24 часа.

Напомним, что для снижения рисков заболевания у людей с хроническими заболеваниями, с 15 ноября те из них, кто не привился, будут переведены на удаленную работу. Перечень болезней утвержден региональным правительством.