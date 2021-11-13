Еще 716 человек в Красноярском крае заразились коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Заболеваемость коронавирусом в Красноярске продолжает держаться на уровне рекордно высоких отметок. За сутки наличие инфекции подтвердилось у 716 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Выздоровело чуть меньшее количество жителей региона - 701.

Показатели летальности сохраняются на высоком уровне. Произошло 30 смертей за 24 часа.

Напомним, что для снижения рисков заболевания у людей с хроническими заболеваниями, с 15 ноября те из них, кто не привился, будут переведены на удаленную работу. Перечень болезней утвержден региональным правительством.