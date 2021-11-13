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Здоровье13 ноября 2021 5:33

В Красноярском крае утвердили список болезней для перехода на «удаленку»

С 15 ноября сотрудники с наличием заболеваний из перечня должны быть переведены на дистанционную работу
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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В Красноярском крае утвердили список болезней для перехода на «удаленку»

В Красноярском крае утвердили список болезней для перехода на «удаленку»

Фото: Мария ЛЕНЦ

В правительстве Красноярского края утвердили перечень хронических заболеваний, обладатели которых должны быть переведены на удаленную работу в случае отсутствия прививки от ковида.

В силу дополнения к действующим ковид-ограничениям вступят с 15 ноября.

В списке болезни эндокринной системы, органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы, злокачественные новообразования и лейкозы. Их обладатели должны будут работать из дома на протяжение четырех недель. За это время им предстоит поставить прививку. В региональном минздраве пояснили: мера принята, чтобы защитить здоровье людей из групп риска.

В силу дополнения к действующим ковид-ограничениям вступят с 15 ноября. Фото: правительство Красноярского края

В силу дополнения к действующим ковид-ограничениям вступят с 15 ноября. Фото: правительство Красноярского края

В Красноярском крае продолжает оставаться стабильно высоким количество заболевших коронавирусом - за минувшие 24 часа заразились 720 человек, но появилась тенденция по снижению числа новых инфицированных. По данным Оперативного штаба, от ковида в регионе за сутки скончался 31 человек.

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