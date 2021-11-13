Расследованием смертельного ДТП с поездом будет заниматься спецотдел главка регионального МВД Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Расследованием смертельного ДТП с поездом будет заниматься спецотдел главка регионального МВД. Решение было принято руководством ведомства.

— Принято решение изъять уголовное дело из управления МВД Лесосибирска и передать в специальный следственный отдел МВД Красноярского края, — сообщил замначальника краевой полиции Руслан Северин.

Он подтвердил, что водитель Газели накануне около восьми часов вечера выехал на железнодорожные пути, когда светофор мигал красным. В этот момент в машину на полном ходу врезался локомотив. Пять человек, находящихся в авто, скончались на месте. Водитель и еще один пассажир с тяжелыми травмами находятся в больнице.

В рамках расследования следователями краевой полиции назначено проведение автодорожной и судебно-медицинской экспертиз. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.