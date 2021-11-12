После гибели пятерых людей, из-за столкновения грузового поезда и ГАЗели в Лесосибирске, заведено уголовное дело

Кадр с места аварии Фото: МВД

В Лесосибирске, Красноярский край, по факту гибели пятерых людей из-за столкновения пассажирской ГАЗели и грузового поезда на железнодорожном переезде следствием ОМВД России по г. Лесосибирску заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Как сообщили в краевой прокуратуре, ход расследования произошедшей трагедии взят ведомством на контроль.

Также прокуратура проведет собственную проверку обстоятельств ДТП на ЖД-переезде.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Напомним, что ЧП произошло вечером 12 ноября. В 20:26 по местному времени, на регулируемом ЖД-переезде участка Абалаково – Лесосибирск, пассажирская ГАЗель попала под грузовой поезд. В машине находились 7 сотрудников АО «Мостострой-11», которые возвращались с работы в гостиницу. После того, как ГАЗель столкнулась с грузовым поездом, 5 человек погибли, еще двое, в том числе и водитель, серьезно пострадали. Оба сотрудника доставлены в реанимацию.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

По версии КрасЖД причиной трагедии стало грубое нарушение водителем ГАЗели правил дорожного движения. Как пояснили в ведомстве, водитель пассажирского автомобиля выехал на пути в тот момент, когда на светофоре горел запрещающий сигнал перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Расследование уголовного дела продолжается.

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В Лесосибирске произошла страшная трагедия – 12 ноября в 20:26 по местному времени, на регулируемом жд-переезде участка Абалаково – Лесосибирск, пассажирская ГАЗель попала под грузовой поезд. Как сообщили в МЧС, все 7 человек, находившихся в ГАЗели пострадали – 5 человек погибли, выжили только двое, среди них и водитель автомобиля. Детей-пассажиров в машине не было. (Подробнее)