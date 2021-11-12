Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Лесосибирске Красноярского края произошла страшная авария, в которой погибли 5 человек, еще двое пострадали. Публикуем видео с места ДТП поезда и ГАЗели в Лесосибирске 12 ноября 2021 года.

В 20:26 по местному времени ГАЗель с пассажирами попала под грузовой поезд. По версии представителей РЖД авария случилась из-за того, что водитель автомобиля грубо нарушил правила и проехал на запрещающий сигнал светофора. В ДТП погибли 5 человек, двое пострадали. Известно, что переезд находится в нежилой промышленной зоне, а автобус принадлежит АО«Мостросстрой-11». Группа работников возвращалась с работы в гостиницу, когда произошло ЧП.

На месте ЧП работают 22 специалиста и 8 единиц техники.

Местные жители также отмечают, что водители довольно часто проезжают этот переезд в тот момент, когда автоматическая сигнализация загорается красным сигналом, означающим приближение поезда и запрещающим движение для автомобилей.

По факту ДТП заведено уголовное дело.

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В Лесосибирске произошла страшная трагедия – 12 ноября в 20:26 по местному времени, на регулируемом жд-переезде участка Абалаково – Лесосибирск, пассажирская ГАЗель попала под грузовой поезд. Как сообщили в МЧС, все 7 человек, находившихся в ГАЗели пострадали – 5 человек погибли, выжили только двое, среди них и водитель автомобиля. Детей-пассажиров в машине не было. (Подробнее)