En+ Group и СФУ подписали соглашение о сотрудничестве

Максим Румянцев и Михаил Хардиков. Фото предоставлено компанией

В Сибирском федеральном университете подписано соглашение о сотрудничестве вуза и компании En+ Group. Структуры будут взаимодействовать по вопросам образования, научных исследований и инноваций, развития цифровой экономики региона. Студенты вуза получат возможность проходить практику на энергетических предприятиях компании.

– Компания En+ Group ведет постоянную работу, направленную на обучение и привлечение на свои предприятия талантливой молодежи. Решение о заключении соглашения с СФУ обосновано в первую очередь серьезной научной базой университета, хорошей материально-технической оснащенностью, готовностью к сотрудничеству, открытостью, – сказал руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков. – Мы надеемся, что студенты СФУ будут активно участвовать в наших целевых программах, проходить практику на наших предприятиях таких, и впоследствии смогут построить карьеру в компании.

Образовательные проекты En+ Group, инициатором которых стал основатель компании Олег Дерипаска, дают возможность студентам ознакомиться с реальным производством, пройти стажировку на предприятиях компании. Кроме того, уже сейчас одаренные студенты СФУ и других вузов и ссузов участвуют в стипендиальной программе En+ Group. Компания поддерживает перспективных обучающихся дополнительными стипендиями до 25 тысяч рублей, обеспечивает им гарантированное место для производственной практики и возможность последующего трудоустройства.

Подписание соглашения. Фото предоставлено компанией

– Для СФУ одним из приоритетов является прямое взаимодействие с работодателем. Мы сотрудничали с компанией En+ Group на протяжении нескольких лет. Однако считаем, что соглашение между нами позволит систематизировать и расширить взаимоотношения и в части научных исследований, и в части подготовки кадров для энергетической отрасли в целом, – подчеркнул ректор СФУ Максим Румянцев.

НАША СПРАВКА

Подобные соглашения заключены с институтами в Иркутской области, в Иваново, Нижнем Новгороде, Уральском федеральном округе, Карелии. Многолетнее сотрудничество связывает компанию En+ Group и с Дивногорским гидроэнергетическим техникумом, который является единственным профильным ссузом в России и готовит гидроэнергетиков для работы на ГЭС. На данный момент студент техникума является участником стипендиальной программы компании En+ Group.